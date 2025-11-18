Mike מחיר היום

מחיר Mike (MIKE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001264, עם שינוי של 3.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIKE ל USD הוא $ 0.00001264 לכל MIKE.

Mike כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,636.05, עם היצע במחזור של 1.00B MIKE. ב‑24 השעות האחרונות, MIKE סחר בין $ 0.00001229 (נמוך) ל $ 0.00001329 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00013531, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001229.

ביצועים לטווח קצר, MIKE נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -23.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mike (MIKE) מידע שוק

שווי שוק $ 12.64K$ 12.64K $ 12.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.64K$ 12.64K $ 12.64K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mike הוא $ 12.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIKE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.64K.