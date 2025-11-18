Midas mAPOLLO מחיר היום

מחיר Midas mAPOLLO (MAPOLLO) בזמן אמת היום הוא $ 1.047, עם שינוי של 0.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAPOLLO ל USD הוא $ 1.047 לכל MAPOLLO.

Midas mAPOLLO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,693,970, עם היצע במחזור של 13.07M MAPOLLO. ב‑24 השעות האחרונות, MAPOLLO סחר בין $ 1.046 (נמוך) ל $ 1.047 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.047, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.019.

ביצועים לטווח קצר, MAPOLLO נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) מידע שוק

שווי שוק $ 13.69M$ 13.69M $ 13.69M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.69M$ 13.69M $ 13.69M אספקת מחזור 13.07M 13.07M 13.07M אספקה כוללת 13,073,745.98868699 13,073,745.98868699 13,073,745.98868699

שווי השוק הנוכחי של Midas mAPOLLO הוא $ 13.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAPOLLO הוא 13.07M, עם היצע כולל של 13073745.98868699. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.69M.