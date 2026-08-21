Midas Hyperithm BTC מחיר היום

מחיר Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) בזמן אמת היום הוא $ 79,819, עם שינוי של 8.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MHYPERBTC ל USD הוא $ 79,819 לכל MHYPERBTC.

Midas Hyperithm BTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 44,388,288, עם היצע במחזור של 556.11 MHYPERBTC. ב‑24 השעות האחרונות, MHYPERBTC סחר בין $ 73,049 (נמוך) ל $ 81,121 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 81,799, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.007.

ביצועים לטווח קצר, MHYPERBTC נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו +23.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 44.39M$ 44.39M $ 44.39M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38,465,014,348,248.83T$ 38,465,014,348,248.83T $ 38,465,014,348,248.83T אספקת מחזור 556.11 556.11 556.11 אספקה כוללת 556.1094301882846 556.1094301882846 556.1094301882846

שווי השוק הנוכחי של Midas Hyperithm BTC הוא $ 44.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של MHYPERBTC הוא 556.11, עם היצע כולל של 556.1094301882846. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38,465,014,348,248.83T.