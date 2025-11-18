microcap gem מחיר היום

מחיר microcap gem (MCG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002615, עם שינוי של 2.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MCG ל USD הוא $ 0.00002615 לכל MCG.

microcap gem כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,138, עם היצע במחזור של 999.49M MCG. ב‑24 השעות האחרונות, MCG סחר בין $ 0.00002424 (נמוך) ל $ 0.00002706 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00016139, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001498.

ביצועים לטווח קצר, MCG נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -9.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

microcap gem (MCG) מידע שוק

שווי שוק $ 26.14K$ 26.14K $ 26.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.14K$ 26.14K $ 26.14K אספקת מחזור 999.49M 999.49M 999.49M אספקה כוללת 999,487,444.248711 999,487,444.248711 999,487,444.248711

שווי השוק הנוכחי של microcap gem הוא $ 26.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCG הוא 999.49M, עם היצע כולל של 999487444.248711. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.14K.