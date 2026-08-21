Mia Ko מחיר היום

מחיר Mia Ko (MIA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIA ל USD הוא $ 0 לכל MIA.

Mia Ko כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 43,354, עם היצע במחזור של 999.90M MIA. ב‑24 השעות האחרונות, MIA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00637241, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MIA נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו +13.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mia Ko (MIA) מידע שוק

שווי שוק $ 43.35K$ 43.35K $ 43.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.35K$ 43.35K $ 43.35K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,895,686.781363 999,895,686.781363 999,895,686.781363

שווי השוק הנוכחי של Mia Ko הוא $ 43.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIA הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999895686.781363. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.35K.