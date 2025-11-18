Metaverse Face מחיר היום

מחיר Metaverse Face (MEFA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEFA ל USD הוא -- לכל MEFA.

Metaverse Face כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 233,132, עם היצע במחזור של 9.50B MEFA. ב‑24 השעות האחרונות, MEFA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00148951, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEFA נע ב -- בשעה האחרונה ו -6.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Metaverse Face (MEFA) מידע שוק

שווי שוק $ 233.13K$ 233.13K $ 233.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 245.29K$ 245.29K $ 245.29K אספקת מחזור 9.50B 9.50B 9.50B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Metaverse Face הוא $ 233.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEFA הוא 9.50B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 245.29K.