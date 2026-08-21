MetaMUI מחיר היום

מחיר MetaMUI (MMUI) בזמן אמת היום הוא $ 0.02489289, עם שינוי של 6.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MMUI ל USD הוא $ 0.02489289 לכל MMUI.

MetaMUI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,846,415, עם היצע במחזור של 475.90M MMUI. ב‑24 השעות האחרונות, MMUI סחר בין $ 0.02368408 (נמוך) ל $ 0.02489493 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.935688, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00998802.

ביצועים לטווח קצר, MMUI נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +12.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 623.69K.

MetaMUI (MMUI) מידע שוק

שווי שוק $ 11.85M$ 11.85M $ 11.85M נפח (24 שעות) $ 623.69K$ 623.69K $ 623.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.91M$ 19.91M $ 19.91M אספקת מחזור 475.90M 475.90M 475.90M אספקה כוללת 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MetaMUI הוא $ 11.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 623.69K. ההיצע במחזור של MMUI הוא 475.90M, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.91M.