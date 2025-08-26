Metafluence (METO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04077849$ 0.04077849 $ 0.04077849 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) -0.91% שינוי מחיר (7D) -16.85% שינוי מחיר (7D) -16.85%

Metafluence (METO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, METO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. METOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04077849, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, METO השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -0.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metafluence (METO) מידע שוק

שווי שוק $ 130.82K$ 130.82K $ 130.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 348.86K$ 348.86K $ 348.86K אספקת מחזור 1.80B 1.80B 1.80B אספקה כוללת 4,800,000,000.0 4,800,000,000.0 4,800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Metafluence הוא $ 130.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של METO הוא 1.80B, עם היצע כולל של 4800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 348.86K.