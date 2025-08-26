MetaCene (MAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00718387 $ 0.00718387 $ 0.00718387 24 שעות נמוך $ 0.00742439 $ 0.00742439 $ 0.00742439 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00718387$ 0.00718387 $ 0.00718387 גבוה 24 שעות $ 0.00742439$ 0.00742439 $ 0.00742439 שיא כל הזמנים $ 0.143686$ 0.143686 $ 0.143686 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00361995$ 0.00361995 $ 0.00361995 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.16% שינוי מחיר (1D) -2.82% שינוי מחיר (7D) -26.60% שינוי מחיר (7D) -26.60%

MetaCene (MAK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00720119. במהלך 24 השעות האחרונות, MAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00718387 לבין שיא של $ 0.00742439, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.143686, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00361995.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAK השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -2.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MetaCene (MAK) מידע שוק

שווי שוק $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.20M$ 7.20M $ 7.20M אספקת מחזור 528.24M 528.24M 528.24M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MetaCene הוא $ 3.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAK הוא 528.24M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.20M.