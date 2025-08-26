Merit (SN73) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 24 שעות נמוך $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 גבוה 24 שעות $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 שיא כל הזמנים $ 8.54$ 8.54 $ 8.54 המחיר הנמוך ביותר $ 0.394195$ 0.394195 $ 0.394195 שינוי מחיר (שעה אחת) +5.23% שינוי מחיר (1D) -4.90% שינוי מחיר (7D) -24.98% שינוי מחיר (7D) -24.98%

Merit (SN73) המחיר בזמן אמת של הוא $1.79. במהלך 24 השעות האחרונות, SN73 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.67 לבין שיא של $ 1.91, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN73השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.54, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.394195.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN73 השתנה ב +5.23% במהלך השעה האחרונה, -4.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Merit (SN73) מידע שוק

שווי שוק $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M אספקת מחזור 1.80M 1.80M 1.80M אספקה כוללת 1,801,653.697307036 1,801,653.697307036 1,801,653.697307036

שווי השוק הנוכחי של Merit הוא $ 3.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN73 הוא 1.80M, עם היצע כולל של 1801653.697307036. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.25M.