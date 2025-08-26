עוד על MERGE

Merge סֵמֶל

Merge מחיר (MERGE)

לא רשום

1 MERGE ל USDמחיר חי:

$0.00018182
$0.00018182$0.00018182
-7.20%1D
mexc
USD
Merge (MERGE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:56:42 (UTC+8)

Merge (MERGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.091276
$ 0.091276$ 0.091276

$ 0
$ 0$ 0

-2.87%

-7.21%

-8.14%

-8.14%

Merge (MERGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MERGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MERGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.091276, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MERGE השתנה ב -2.87% במהלך השעה האחרונה, -7.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Merge (MERGE) מידע שוק

$ 16.42K
$ 16.42K$ 16.42K

--
----

$ 18.18K
$ 18.18K$ 18.18K

90.33M
90.33M 90.33M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Merge הוא $ 16.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MERGE הוא 90.33M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.18K.

Merge (MERGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mergeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMerge ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMerge ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mergeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.21%
30 ימים$ 0-15.29%
60 ימים$ 0-18.76%
90 ימים$ 0--

מה זהMerge (MERGE)

Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services.

Merge (MERGE) משאב

האתר הרשמי

Mergeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Merge (MERGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Merge (MERGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Merge.

בדוק את Merge תחזית המחיר עכשיו‏!

MERGE למטבעות מקומיים

Merge (MERGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Merge (MERGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MERGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Merge (MERGE)

כמה שווה Merge (MERGE) היום?
החי MERGEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MERGE ל USD?
המחיר הנוכחי של MERGE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Merge?
שווי השוק של MERGE הוא $ 16.42K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MERGE?
ההיצע במחזור של MERGE הוא 90.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MERGE?
‏‏MERGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.091276 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MERGE?
MERGE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MERGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MERGE הוא -- USD.
האם MERGE יעלה השנה?
MERGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MERGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:56:42 (UTC+8)

