Merge (MERGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.091276$ 0.091276 $ 0.091276 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.87% שינוי מחיר (1D) -7.21% שינוי מחיר (7D) -8.14% שינוי מחיר (7D) -8.14%

Merge (MERGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MERGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MERGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.091276, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MERGE השתנה ב -2.87% במהלך השעה האחרונה, -7.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Merge (MERGE) מידע שוק

שווי שוק $ 16.42K$ 16.42K $ 16.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.18K$ 18.18K $ 18.18K אספקת מחזור 90.33M 90.33M 90.33M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Merge הוא $ 16.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MERGE הוא 90.33M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.18K.