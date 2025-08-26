MEN (MEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.80% שינוי מחיר (1D) -5.04% שינוי מחיר (7D) -1.18% שינוי מחיר (7D) -1.18%

MEN (MEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEN השתנה ב -0.80% במהלך השעה האחרונה, -5.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MEN (MEN) מידע שוק

שווי שוק $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K אספקת מחזור 9.99B 9.99B 9.99B אספקה כוללת 9,994,549,596.183239 9,994,549,596.183239 9,994,549,596.183239

שווי השוק הנוכחי של MEN הוא $ 8.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEN הוא 9.99B, עם היצע כולל של 9994549596.183239. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.95K.