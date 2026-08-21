Memes AI מחיר היום

מחיר Memes AI (MEMESAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 36.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMESAI ל USD הוא $ 0 לכל MEMESAI.

Memes AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 151,491, עם היצע במחזור של 999.86M MEMESAI. ב‑24 השעות האחרונות, MEMESAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEMESAI נע ב +1.38% בשעה האחרונה ו +58.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.07K.

Memes AI (MEMESAI) מידע שוק

שווי שוק $ 151.49K$ 151.49K $ 151.49K נפח (24 שעות) $ 4.07K$ 4.07K $ 4.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 151.49K$ 151.49K $ 151.49K אספקת מחזור 999.86M 999.86M 999.86M אספקה כוללת 999,858,660.2264516 999,858,660.2264516 999,858,660.2264516

שווי השוק הנוכחי של Memes AI הוא $ 151.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.07K. ההיצע במחזור של MEMESAI הוא 999.86M, עם היצע כולל של 999858660.2264516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 151.49K.