MEMDEX100 מחיר היום

מחיר MEMDEX100 (MEMDEX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00169715, עם שינוי של 1.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMDEX ל USD הוא $ 0.00169715 לכל MEMDEX.

MEMDEX100 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,676,773, עם היצע במחזור של 988.82M MEMDEX. ב‑24 השעות האחרונות, MEMDEX סחר בין $ 0.00158044 (נמוך) ל $ 0.00174149 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.090549, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEMDEX נע ב +0.38% בשעה האחרונה ו -17.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MEMDEX100 (MEMDEX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M אספקת מחזור 988.82M 988.82M 988.82M אספקה כוללת 988,817,334.53489 988,817,334.53489 988,817,334.53489

שווי השוק הנוכחי של MEMDEX100 הוא $ 1.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMDEX הוא 988.82M, עם היצע כולל של 988817334.53489. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.68M.