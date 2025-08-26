עוד על MELLOW

MELLOW מידע על מחיר

MELLOW אתר רשמי

MELLOW טוקניומיקה

MELLOW תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Mellow Man סֵמֶל

Mellow Man מחיר (MELLOW)

לא רשום

1 MELLOW ל USDמחיר חי:

$0.00586455
$0.00586455$0.00586455
-8.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Mellow Man (MELLOW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:08:58 (UTC+8)

Mellow Man (MELLOW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00588239
$ 0.00588239$ 0.00588239
24 שעות נמוך
$ 0.00646634
$ 0.00646634$ 0.00646634
גבוה 24 שעות

$ 0.00588239
$ 0.00588239$ 0.00588239

$ 0.00646634
$ 0.00646634$ 0.00646634

$ 0.227692
$ 0.227692$ 0.227692

$ 0.00537357
$ 0.00537357$ 0.00537357

-0.41%

-7.63%

-0.15%

-0.15%

Mellow Man (MELLOW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00589852. במהלך 24 השעות האחרונות, MELLOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00588239 לבין שיא של $ 0.00646634, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MELLOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.227692, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00537357.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MELLOW השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -7.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mellow Man (MELLOW) מידע שוק

$ 407.12K
$ 407.12K$ 407.12K

--
----

$ 407.12K
$ 407.12K$ 407.12K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,000.0
69,420,000.0 69,420,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mellow Man הוא $ 407.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MELLOW הוא 69.42M, עם היצע כולל של 69420000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 407.12K.

Mellow Man (MELLOW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mellow Manל USDהיה $ -0.000487503756802197.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMellow Man ל USDהיה . $ -0.0026324428.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMellow Man ל USDהיה $ -0.0018750681.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mellow Manל USDהיה $ -0.022313208607702442.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000487503756802197-7.63%
30 ימים$ -0.0026324428-44.62%
60 ימים$ -0.0018750681-31.78%
90 ימים$ -0.022313208607702442-79.09%

מה זהMellow Man (MELLOW)

Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mellow Man (MELLOW) משאב

האתר הרשמי

Mellow Manתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mellow Man (MELLOW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mellow Man (MELLOW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mellow Man.

בדוק את Mellow Man תחזית המחיר עכשיו‏!

MELLOW למטבעות מקומיים

Mellow Man (MELLOW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mellow Man (MELLOW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MELLOW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mellow Man (MELLOW)

כמה שווה Mellow Man (MELLOW) היום?
החי MELLOWהמחיר ב USD הוא 0.00589852 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MELLOW ל USD?
המחיר הנוכחי של MELLOW ל USD הוא $ 0.00589852. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mellow Man?
שווי השוק של MELLOW הוא $ 407.12K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MELLOW?
ההיצע במחזור של MELLOW הוא 69.42M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MELLOW?
‏‏MELLOW השיג מחיר שיא (ATH) של 0.227692 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MELLOW?
MELLOW ‏‏רשם מחירATL של 0.00537357 USD.
מהו נפח המסחר של MELLOW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MELLOW הוא -- USD.
האם MELLOW יעלה השנה?
MELLOW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MELLOW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:08:58 (UTC+8)

Mellow Man (MELLOW) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.