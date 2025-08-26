Mellow Man (MELLOW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00588239 $ 0.00588239 $ 0.00588239 24 שעות נמוך $ 0.00646634 $ 0.00646634 $ 0.00646634 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00588239$ 0.00588239 $ 0.00588239 גבוה 24 שעות $ 0.00646634$ 0.00646634 $ 0.00646634 שיא כל הזמנים $ 0.227692$ 0.227692 $ 0.227692 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00537357$ 0.00537357 $ 0.00537357 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.41% שינוי מחיר (1D) -7.63% שינוי מחיר (7D) -0.15% שינוי מחיר (7D) -0.15%

Mellow Man (MELLOW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00589852. במהלך 24 השעות האחרונות, MELLOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00588239 לבין שיא של $ 0.00646634, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MELLOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.227692, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00537357.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MELLOW השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -7.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mellow Man (MELLOW) מידע שוק

שווי שוק $ 407.12K$ 407.12K $ 407.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 407.12K$ 407.12K $ 407.12K אספקת מחזור 69.42M 69.42M 69.42M אספקה כוללת 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mellow Man הוא $ 407.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MELLOW הוא 69.42M, עם היצע כולל של 69420000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 407.12K.