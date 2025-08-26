Mellow Man מחיר (MELLOW)
Mellow Man (MELLOW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00589852. במהלך 24 השעות האחרונות, MELLOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00588239 לבין שיא של $ 0.00646634, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MELLOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.227692, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00537357.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MELLOW השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -7.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Mellow Man הוא $ 407.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MELLOW הוא 69.42M, עם היצע כולל של 69420000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 407.12K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Mellow Manל USDהיה $ -0.000487503756802197.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMellow Man ל USDהיה . $ -0.0026324428.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMellow Man ל USDהיה $ -0.0018750681.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mellow Manל USDהיה $ -0.022313208607702442.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000487503756802197
|-7.63%
|30 ימים
|$ -0.0026324428
|-44.62%
|60 ימים
|$ -0.0018750681
|-31.78%
|90 ימים
|$ -0.022313208607702442
|-79.09%
Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.