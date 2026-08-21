Melex מחיר היום

מחיר Melex (MELEX) בזמן אמת היום הוא $ 0.01129057, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MELEX ל USD הוא $ 0.01129057 לכל MELEX.

Melex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 237,102, עם היצע במחזור של 21.00M MELEX. ב‑24 השעות האחרונות, MELEX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.2092, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01790998.

ביצועים לטווח קצר, MELEX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 46.70.

Melex (MELEX) מידע שוק

שווי שוק $ 237.10K$ 237.10K $ 237.10K נפח (24 שעות) $ 46.70$ 46.70 $ 46.70 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 237.10K$ 237.10K $ 237.10K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Melex הוא $ 237.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 46.70. ההיצע במחזור של MELEX הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 237.10K.