MContent (MCONTENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) -3.08% שינוי מחיר (7D) -6.46% שינוי מחיר (7D) -6.46%

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MCONTENT השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -3.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MContent (MCONTENT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M אספקת מחזור 3,683.22T 3,683.22T 3,683.22T אספקה כוללת 6.02350546060417e+15 6.02350546060417e+15 6.02350546060417e+15

