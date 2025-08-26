McBROKEN (MCBROKEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00182999$ 0.00182999 $ 0.00182999 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -3.99% שינוי מחיר (7D) +0.63% שינוי מחיר (7D) +0.63%

McBROKEN (MCBROKEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MCBROKEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCBROKENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00182999, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MCBROKEN השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -3.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

McBROKEN (MCBROKEN) מידע שוק

שווי שוק $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K אספקת מחזור 990.00M 990.00M 990.00M אספקה כוללת 989,999,978.6 989,999,978.6 989,999,978.6

שווי השוק הנוכחי של McBROKEN הוא $ 10.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCBROKEN הוא 990.00M, עם היצע כולל של 989999978.6. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.48K.