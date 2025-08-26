Maya Protocol (CACAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.175561 $ 0.175561 $ 0.175561 24 שעות נמוך $ 0.185876 $ 0.185876 $ 0.185876 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.175561$ 0.175561 $ 0.175561 גבוה 24 שעות $ 0.185876$ 0.185876 $ 0.185876 שיא כל הזמנים $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00089174$ 0.00089174 $ 0.00089174 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.99% שינוי מחיר (1D) -5.09% שינוי מחיר (7D) -3.84% שינוי מחיר (7D) -3.84%

Maya Protocol (CACAO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.175609. במהלך 24 השעות האחרונות, CACAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.175561 לבין שיא של $ 0.185876, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CACAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.43, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00089174.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CACAO השתנה ב -0.99% במהלך השעה האחרונה, -5.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Maya Protocol (CACAO) מידע שוק

שווי שוק $ 17.56M$ 17.56M $ 17.56M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.56M$ 17.56M $ 17.56M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Maya Protocol הוא $ 17.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CACAO הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.56M.