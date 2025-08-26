עוד על CACAO

Maya Protocol סֵמֶל

Maya Protocol מחיר (CACAO)

לא רשום

1 CACAO ל USDמחיר חי:

$0.175506
-5.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Maya Protocol (CACAO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:30:13 (UTC+8)

Maya Protocol (CACAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.175561
24 שעות נמוך
$ 0.185876
גבוה 24 שעות

$ 0.175561
$ 0.185876
$ 1.43
$ 0.00089174
-0.99%

-5.09%

-3.84%

-3.84%

Maya Protocol (CACAO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.175609. במהלך 24 השעות האחרונות, CACAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.175561 לבין שיא של $ 0.185876, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CACAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.43, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00089174.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CACAO השתנה ב -0.99% במהלך השעה האחרונה, -5.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Maya Protocol (CACAO) מידע שוק

$ 17.56M
--
$ 17.56M
100.00M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Maya Protocol הוא $ 17.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CACAO הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.56M.

Maya Protocol (CACAO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Maya Protocolל USDהיה $ -0.0094237093980617.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaya Protocol ל USDהיה . $ -0.0192541922.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaya Protocol ל USDהיה $ +0.0090343981.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Maya Protocolל USDהיה $ -0.05542281584767518.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0094237093980617-5.09%
30 ימים$ -0.0192541922-10.96%
60 ימים$ +0.0090343981+5.14%
90 ימים$ -0.05542281584767518-23.98%

מה זהMaya Protocol (CACAO)

Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Maya Protocol (CACAO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Maya Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Maya Protocol (CACAO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Maya Protocol (CACAO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Maya Protocol.

בדוק את Maya Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

CACAO למטבעות מקומיים

Maya Protocol (CACAO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Maya Protocol (CACAO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CACAO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Maya Protocol (CACAO)

כמה שווה Maya Protocol (CACAO) היום?
החי CACAOהמחיר ב USD הוא 0.175609 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CACAO ל USD?
המחיר הנוכחי של CACAO ל USD הוא $ 0.175609. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Maya Protocol?
שווי השוק של CACAO הוא $ 17.56M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CACAO?
ההיצע במחזור של CACAO הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CACAO?
‏‏CACAO השיג מחיר שיא (ATH) של 1.43 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CACAO?
CACAO ‏‏רשם מחירATL של 0.00089174 USD.
מהו נפח המסחר של CACAO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CACAO הוא -- USD.
האם CACAO יעלה השנה?
CACAO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CACAO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:30:13 (UTC+8)

