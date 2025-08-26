Maxwell (MAXWELL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00002766 $ 0.00002766 $ 0.00002766 24 שעות נמוך $ 0.00003047 $ 0.00003047 $ 0.00003047 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00002766$ 0.00002766 $ 0.00002766 גבוה 24 שעות $ 0.00003047$ 0.00003047 $ 0.00003047 שיא כל הזמנים $ 0.00098628$ 0.00098628 $ 0.00098628 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001897$ 0.00001897 $ 0.00001897 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.10% שינוי מחיר (1D) -7.23% שינוי מחיר (7D) +0.54% שינוי מחיר (7D) +0.54%

Maxwell (MAXWELL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002826. במהלך 24 השעות האחרונות, MAXWELL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002766 לבין שיא של $ 0.00003047, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAXWELLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00098628, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001897.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAXWELL השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -7.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Maxwell (MAXWELL) מידע שוק

שווי שוק $ 26.89K$ 26.89K $ 26.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.25K$ 28.25K $ 28.25K אספקת מחזור 951.64M 951.64M 951.64M אספקה כוללת 999,727,693.064632 999,727,693.064632 999,727,693.064632

שווי השוק הנוכחי של Maxwell הוא $ 26.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAXWELL הוא 951.64M, עם היצע כולל של 999727693.064632. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.25K.