Marutaro (MARU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00334656 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.54% שינוי מחיר (1D) -6.10% שינוי מחיר (7D) -4.49%

Marutaro (MARU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MARU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MARUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00334656, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MARU השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -6.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Marutaro (MARU) מידע שוק

שווי שוק $ 197.16K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 197.16K אספקת מחזור 420.69M אספקה כוללת 420,690,000.0

שווי השוק הנוכחי של Marutaro הוא $ 197.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARU הוא 420.69M, עם היצע כולל של 420690000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 197.16K.