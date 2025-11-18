Mars Protocol מחיר היום

מחיר Mars Protocol (MARS) בזמן אמת היום הוא $ 0.01093168, עם שינוי של 63.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARS ל USD הוא $ 0.01093168 לכל MARS.

Mars Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,912,964, עם היצע במחזור של 266.47M MARS. ב‑24 השעות האחרונות, MARS סחר בין $ 0.00297307 (נמוך) ל $ 0.02111367 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.512804, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MARS נע ב -2.78% בשעה האחרונה ו -19.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mars Protocol (MARS) מידע שוק

שווי שוק $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M אספקת מחזור 266.47M 266.47M 266.47M אספקה כוללת 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

