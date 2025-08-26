Mars Ecosystem מחיר (XMS)
Mars Ecosystem (XMS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XMS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XMSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XMS השתנה ב +1.15% במהלך השעה האחרונה, -2.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Mars Ecosystem הוא $ 298.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XMS הוא 666.64M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 447.57K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Mars Ecosystemל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMars Ecosystem ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMars Ecosystem ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mars Ecosystemל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-2.53%
|30 ימים
|$ 0
|+3.14%
|60 ימים
|$ 0
|+43.54%
|90 ימים
|$ 0
|--
Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world. Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system
