Malakai (MALAKAI) מידע על מחיר (USD)

Malakai (MALAKAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MALAKAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MALAKAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00347916, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MALAKAI השתנה ב -0.72% במהלך השעה האחרונה, -7.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Malakai (MALAKAI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Malakai הוא $ 22.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MALAKAI הוא 999.42M, עם היצע כולל של 999419060.364433. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.80K.