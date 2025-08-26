Make America Based Again (BASED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00352489$ 0.00352489 $ 0.00352489 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.20% שינוי מחיר (1D) -0.82% שינוי מחיר (7D) +0.14% שינוי מחיר (7D) +0.14%

Make America Based Again (BASED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BASED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BASEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00352489, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BASED השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -0.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Make America Based Again (BASED) מידע שוק

שווי שוק $ 15.36K$ 15.36K $ 15.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.36K$ 15.36K $ 15.36K אספקת מחזור 998.32M 998.32M 998.32M אספקה כוללת 998,323,766.27054 998,323,766.27054 998,323,766.27054

שווי השוק הנוכחי של Make America Based Again הוא $ 15.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BASED הוא 998.32M, עם היצע כולל של 998323766.27054. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.36K.