Make America Based Again סֵמֶל

Make America Based Again מחיר (BASED)

לא רשום

1 BASED ל USDמחיר חי:

--
----
-0.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Make America Based Again (BASED) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:43:16 (UTC+8)

Make America Based Again (BASED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00352489
$ 0.00352489$ 0.00352489

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

-0.82%

+0.14%

+0.14%

Make America Based Again (BASED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BASED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BASEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00352489, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BASED השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -0.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Make America Based Again (BASED) מידע שוק

$ 15.36K
$ 15.36K$ 15.36K

--
----

$ 15.36K
$ 15.36K$ 15.36K

998.32M
998.32M 998.32M

998,323,766.27054
998,323,766.27054 998,323,766.27054

שווי השוק הנוכחי של Make America Based Again הוא $ 15.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BASED הוא 998.32M, עם היצע כולל של 998323766.27054. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.36K.

Make America Based Again (BASED) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Make America Based Againל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMake America Based Again ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMake America Based Again ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Make America Based Againל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.82%
30 ימים$ 0-13.36%
60 ימים$ 0+46.30%
90 ימים$ 0--

מה זהMake America Based Again (BASED)

Make America Based Again ($BASED) is A Elon-nspired memecoin built on the Solana and Base blockchains. With a playful and humorous theme, it aims to celebrate American patriotism and the spirit of freedom, while capitalizing on meme culture. The token boasts a supply of 1 billion, with no tax on transactions, making it an easy-to-access and lighthearted project. Its primary goal is to inject fun into crypto, while engaging politically-minded meme enthusiasts​

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Make America Based Again (BASED) משאב

האתר הרשמי

Make America Based Againתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Make America Based Again (BASED) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Make America Based Again (BASED) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Make America Based Again.

בדוק את Make America Based Again תחזית המחיר עכשיו‏!

BASED למטבעות מקומיים

Make America Based Again (BASED) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Make America Based Again (BASED) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BASED הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Make America Based Again (BASED)

כמה שווה Make America Based Again (BASED) היום?
החי BASEDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BASED ל USD?
המחיר הנוכחי של BASED ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Make America Based Again?
שווי השוק של BASED הוא $ 15.36K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BASED?
ההיצע במחזור של BASED הוא 998.32M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BASED?
‏‏BASED השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00352489 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BASED?
BASED ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BASED?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BASED הוא -- USD.
האם BASED יעלה השנה?
BASED ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BASED תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.