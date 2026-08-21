Maiga מחיר היום

מחיר Maiga (MAIGA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00182311, עם שינוי של 4.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAIGA ל USD הוא $ 0.00182311 לכל MAIGA.

Maiga כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 510,482, עם היצע במחזור של 280.00M MAIGA. ב‑24 השעות האחרונות, MAIGA סחר בין $ 0.0016768 (נמוך) ל $ 0.00202452 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.159492, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00162971.

ביצועים לטווח קצר, MAIGA נע ב -1.37% בשעה האחרונה ו -35.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 12.60K.

Maiga (MAIGA) מידע שוק

שווי שוק $ 510.48K$ 510.48K $ 510.48K נפח (24 שעות) $ 12.60K$ 12.60K $ 12.60K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M אספקת מחזור 280.00M 280.00M 280.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Maiga הוא $ 510.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.60K. ההיצע במחזור של MAIGA הוא 280.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.82M.