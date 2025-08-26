Magnetix (MAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03574572$ 0.03574572 $ 0.03574572 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -8.41% שינוי מחיר (7D) -6.16% שינוי מחיר (7D) -6.16%

Magnetix (MAG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03574572, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAG השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -8.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Magnetix (MAG) מידע שוק

שווי שוק $ 208.03K$ 208.03K $ 208.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 208.03K$ 208.03K $ 208.03K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,997,660.1946812 999,997,660.1946812 999,997,660.1946812

שווי השוק הנוכחי של Magnetix הוא $ 208.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAG הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997660.1946812. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 208.03K.