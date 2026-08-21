MADLAD מחיר היום

מחיר MADLAD (MAD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAD ל USD הוא $ 0 לכל MAD.

MADLAD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,742.42, עם היצע במחזור של 969.60M MAD. ב‑24 השעות האחרונות, MAD סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00681595, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MAD נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MADLAD (MAD) מידע שוק

שווי שוק $ 16.74K$ 16.74K $ 16.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.74K$ 16.74K $ 16.74K אספקת מחזור 969.60M 969.60M 969.60M אספקה כוללת 969,603,726.0 969,603,726.0 969,603,726.0

שווי השוק הנוכחי של MADLAD הוא $ 16.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAD הוא 969.60M, עם היצע כולל של 969603726.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.74K.