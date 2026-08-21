Macropod מחיר היום

מחיר Macropod (AUDM) בזמן אמת היום הוא $ 0.714991, עם שינוי של 0.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AUDM ל USD הוא $ 0.714991 לכל AUDM.

Macropod כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,247,786, עם היצע במחזור של 4.54M AUDM. ב‑24 השעות האחרונות, AUDM סחר בין $ 0.702765 (נמוך) ל $ 0.715977 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.749559, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.61086.

ביצועים לטווח קצר, AUDM נע ב -- בשעה האחרונה ו +1.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 203.67K.

Macropod (AUDM) מידע שוק

שווי שוק $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M נפח (24 שעות) $ 203.67K$ 203.67K $ 203.67K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M אספקת מחזור 4.54M 4.54M 4.54M אספקה כוללת 4,542,374.0 4,542,374.0 4,542,374.0

שווי השוק הנוכחי של Macropod הוא $ 3.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 203.67K. ההיצע במחזור של AUDM הוא 4.54M, עם היצע כולל של 4542374.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.25M.