machineODDS מחיר היום

מחיר machineODDS (MODDS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MODDS ל USD הוא $ 0 לכל MODDS.

machineODDS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,656, עם היצע במחזור של 100.00B MODDS. ב‑24 השעות האחרונות, MODDS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MODDS נע ב -- בשעה האחרונה ו +19.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

machineODDS (MODDS) מידע שוק

שווי שוק $ 26.66K$ 26.66K $ 26.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.66K$ 26.66K $ 26.66K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של machineODDS הוא $ 26.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MODDS הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.66K.