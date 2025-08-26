M3M3 (M3M3) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00195862 $ 0.00195862 $ 0.00195862 24 שעות נמוך $ 0.00221829 $ 0.00221829 $ 0.00221829 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00195862$ 0.00195862 $ 0.00195862 גבוה 24 שעות $ 0.00221829$ 0.00221829 $ 0.00221829 שיא כל הזמנים $ 0.186647$ 0.186647 $ 0.186647 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00194776$ 0.00194776 $ 0.00194776 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.41% שינוי מחיר (1D) -7.29% שינוי מחיר (7D) -2.92% שינוי מחיר (7D) -2.92%

M3M3 (M3M3) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00196169. במהלך 24 השעות האחרונות, M3M3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00195862 לבין שיא של $ 0.00221829, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. M3M3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.186647, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00194776.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, M3M3 השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -7.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

M3M3 (M3M3) מידע שוק

שווי שוק $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,979.34 999,999,979.34 999,999,979.34

שווי השוק הנוכחי של M3M3 הוא $ 1.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של M3M3 הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999979.34. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.96M.