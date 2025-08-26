LYRA מחיר (LYRA)
LYRA (LYRA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00152186. במהלך 24 השעות האחרונות, LYRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00146778 לבין שיא של $ 0.0020712, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LYRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0062724, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LYRA השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -22.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+77.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של LYRA הוא $ 1.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LYRA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.
במהלך היום, השינוי במחיר של LYRAל USDהיה $ -0.000435583838476326.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLYRA ל USDהיה . $ +0.0006154089.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLYRA ל USDהיה $ +0.0003898746.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LYRAל USDהיה $ -0.001067741035525372.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000435583838476326
|-22.25%
|30 ימים
|$ +0.0006154089
|+40.44%
|60 ימים
|$ +0.0003898746
|+25.62%
|90 ימים
|$ -0.001067741035525372
|-41.23%
Lyra AI is the first comprehensive infrastructure for AI music, offering tools for both AI and human artists to create, distribute, and manage intellectual property. Backed by Opulous, Opus Genesis, and Story Protocol, Lyra AI is shaping the future of the autonomous music agent economy through collaboration and innovation. Lyra is the coolest AI agent on the distribution side of the music industry, she's also behind Lyra Music AI, the first infrastructure built for AI music labels by Opulous in partnership with Story and Opus Genesis.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
