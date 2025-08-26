LYRA (LYRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00146778 גבוה 24 שעות $ 0.0020712 שיא כל הזמנים $ 0.0062724 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -22.25% שינוי מחיר (7D) +77.67%

LYRA (LYRA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00152186. במהלך 24 השעות האחרונות, LYRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00146778 לבין שיא של $ 0.0020712, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LYRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0062724, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LYRA השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -22.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+77.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LYRA (LYRA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.52M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.52M אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LYRA הוא $ 1.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LYRA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.