Lympid מחיר היום

מחיר Lympid (LYP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00301815, עם שינוי של 2.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LYP ל USD הוא $ 0.00301815 לכל LYP.

Lympid כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 115,692, עם היצע במחזור של 38.33M LYP. ב‑24 השעות האחרונות, LYP סחר בין $ 0.00294602 (נמוך) ל $ 0.00303795 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.281181, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00290878.

ביצועים לטווח קצר, LYP נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +1.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.48K.

Lympid (LYP) מידע שוק

שווי שוק $ 115.69K$ 115.69K $ 115.69K נפח (24 שעות) $ 1.48K$ 1.48K $ 1.48K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 301.26K$ 301.26K $ 301.26K אספקת מחזור 38.33M 38.33M 38.33M אספקה כוללת 99,816,011.20345932 99,816,011.20345932 99,816,011.20345932

שווי השוק הנוכחי של Lympid הוא $ 115.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.48K. ההיצע במחזור של LYP הוא 38.33M, עם היצע כולל של 99816011.20345932. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 301.26K.