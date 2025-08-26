LUV (LUV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001839 24 שעות נמוך $ 0.0000202 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00023506 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000854 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.81% שינוי מחיר (1D) -7.74% שינוי מחיר (7D) +3.80%

LUV (LUV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001857. במהלך 24 השעות האחרונות, LUV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001839 לבין שיא של $ 0.0000202, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00023506, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000854.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUV השתנה ב -0.81% במהלך השעה האחרונה, -7.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LUV (LUV) מידע שוק

שווי שוק $ 17.19K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.19K אספקת מחזור 926.15M אספקה כוללת 926,153,894.54666

שווי השוק הנוכחי של LUV הוא $ 17.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUV הוא 926.15M, עם היצע כולל של 926153894.54666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.19K.