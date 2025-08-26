עוד על LUV

LUV סֵמֶל

LUV מחיר (LUV)

לא רשום

1 LUV ל USDמחיר חי:

--
----
-7.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
LUV (LUV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:53:30 (UTC+8)

LUV (LUV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00001839
$ 0.00001839$ 0.00001839
24 שעות נמוך
$ 0.0000202
$ 0.0000202$ 0.0000202
גבוה 24 שעות

$ 0.00001839
$ 0.00001839$ 0.00001839

$ 0.0000202
$ 0.0000202$ 0.0000202

$ 0.00023506
$ 0.00023506$ 0.00023506

$ 0.00000854
$ 0.00000854$ 0.00000854

-0.81%

-7.74%

+3.80%

+3.80%

LUV (LUV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001857. במהלך 24 השעות האחרונות, LUV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001839 לבין שיא של $ 0.0000202, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00023506, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000854.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUV השתנה ב -0.81% במהלך השעה האחרונה, -7.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LUV (LUV) מידע שוק

$ 17.19K
$ 17.19K$ 17.19K

--
----

$ 17.19K
$ 17.19K$ 17.19K

926.15M
926.15M 926.15M

926,153,894.54666
926,153,894.54666 926,153,894.54666

שווי השוק הנוכחי של LUV הוא $ 17.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUV הוא 926.15M, עם היצע כולל של 926153894.54666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.19K.

LUV (LUV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LUVל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLUV ל USDהיה . $ -0.0000011329.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLUV ל USDהיה $ +0.0000005574.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LUVל USDהיה $ +0.000001861299805788256.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.74%
30 ימים$ -0.0000011329-6.10%
60 ימים$ +0.0000005574+3.00%
90 ימים$ +0.000001861299805788256+11.14%

מה זהLUV (LUV)

LUV aims to introduce a culture of positivity within the often-volatile cryptocurrency space by promoting love, empathy, and goodwill. The project aspires to build a strong community of individuals who believe in the value of positive energy as a tool for transformation, both within the crypto world and beyond. LUV employs the efficiency and low-cost transactions of Solana to facilitate seamless interactions between its users. The token is intended for a variety of use cases, including peer-to-peer transfers, tipping, and engagement incentives within crypto communities, with an overarching goal to spread love and goodwill across the internet.

LUV (LUV) משאב

האתר הרשמי

LUVתחזית מחיר (USD)

LUV למטבעות מקומיים

LUV (LUV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LUV (LUV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LUV (LUV)

כמה שווה LUV (LUV) היום?
החי LUVהמחיר ב USD הוא 0.00001857 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LUV ל USD?
המחיר הנוכחי של LUV ל USD הוא $ 0.00001857. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LUV?
שווי השוק של LUV הוא $ 17.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LUV?
ההיצע במחזור של LUV הוא 926.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LUV?
‏‏LUV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00023506 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LUV?
LUV ‏‏רשם מחירATL של 0.00000854 USD.
מהו נפח המסחר של LUV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LUV הוא -- USD.
האם LUV יעלה השנה?
LUV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LUV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:53:30 (UTC+8)

LUV (LUV) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

