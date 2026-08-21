Lumint מחיר היום

מחיר Lumint (LUMINT) בזמן אמת היום הוא $ 0.01251389, עם שינוי של 11.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUMINT ל USD הוא $ 0.01251389 לכל LUMINT.

Lumint כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,009,047, עם היצע במחזור של 640.00M LUMINT. ב‑24 השעות האחרונות, LUMINT סחר בין $ 0.00982068 (נמוך) ל $ 0.01413595 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.079033, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00844951.

ביצועים לטווח קצר, LUMINT נע ב -3.45% בשעה האחרונה ו -10.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 70.69K.

Lumint (LUMINT) מידע שוק

שווי שוק $ 8.01M$ 8.01M $ 8.01M נפח (24 שעות) $ 70.69K$ 70.69K $ 70.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.54M$ 37.54M $ 37.54M אספקת מחזור 640.00M 640.00M 640.00M אספקה כוללת 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lumint הוא $ 8.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 70.69K. ההיצע במחזור של LUMINT הוא 640.00M, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.54M.