Luminous מחיר היום

מחיר Luminous (LUM) בזמן אמת היום הוא $ 0.238341, עם שינוי של 8.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUM ל USD הוא $ 0.238341 לכל LUM.

Luminous כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 238,308, עם היצע במחזור של 1.00M LUM. ב‑24 השעות האחרונות, LUM סחר בין $ 0.216169 (נמוך) ל $ 0.243826 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 80.38, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.155584.

ביצועים לטווח קצר, LUM נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +25.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.21K.

Luminous (LUM) מידע שוק

שווי שוק $ 238.31K$ 238.31K $ 238.31K נפח (24 שעות) $ 2.21K$ 2.21K $ 2.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 238.31K$ 238.31K $ 238.31K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Luminous הוא $ 238.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.21K. ההיצע במחזור של LUM הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 238.31K.