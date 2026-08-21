LUKSOAgent מחיר היום

מחיר LUKSOAgent (LUKSO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUKSO ל USD הוא $ 0 לכל LUKSO.

LUKSOAgent כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,999, עם היצע במחזור של 100.00B LUKSO. ב‑24 השעות האחרונות, LUKSO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LUKSO נע ב -0.97% בשעה האחרונה ו +30.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LUKSOAgent (LUKSO) מידע שוק

שווי שוק $ 49.00K$ 49.00K $ 49.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.00K$ 49.00K $ 49.00K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של LUKSOAgent הוא $ 49.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUKSO הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.00K.