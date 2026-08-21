Luffy מחיר היום

מחיר Luffy (LUFFY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUFFY ל USD הוא $ 0 לכל LUFFY.

Luffy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 559,713, עם היצע במחזור של 51.57B LUFFY. ב‑24 השעות האחרונות, LUFFY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LUFFY נע ב -0.35% בשעה האחרונה ו +27.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Luffy (LUFFY) מידע שוק

שווי שוק $ 559.71K$ 559.71K $ 559.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 585.81K$ 585.81K $ 585.81K אספקת מחזור 51.57B 51.57B 51.57B אספקה כוללת 53,979,451,951.80295 53,979,451,951.80295 53,979,451,951.80295

שווי השוק הנוכחי של Luffy הוא $ 559.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUFFY הוא 51.57B, עם היצע כולל של 53979451951.80295. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 585.81K.