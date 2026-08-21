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מחיר Lucid USDC בזמן אמת היום הוא 0.9938 USD.LUSDC שווי השוק הוא 124,462 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר LUSDC ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Lucid USDC בזמן אמת היום הוא 0.9938 USD.LUSDC שווי השוק הוא 124,462 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר LUSDC ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Lucid USDC מחיר (LUSDC)

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1 LUSDC ל USDמחיר חי:

$0.9938
$0.9938$0.9938
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Lucid USDC (LUSDC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 18:59:10 (UTC+8)

Lucid USDC מחיר היום

מחיר Lucid USDC (LUSDC) בזמן אמת היום הוא $ 0.9938, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUSDC ל USD הוא $ 0.9938 לכל LUSDC.

Lucid USDC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 124,462, עם היצע במחזור של 125.24K LUSDC. ב‑24 השעות האחרונות, LUSDC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.006, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.990113.

ביצועים לטווח קצר, LUSDC נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 149.21.

Lucid USDC (LUSDC) מידע שוק

$ 124.46K
$ 124.46K$ 124.46K

$ 149.21
$ 149.21$ 149.21

$ 124.38K
$ 124.38K$ 124.38K

125.24K
125.24K 125.24K

51,229.782601
51,229.782601 51,229.782601

שווי השוק הנוכחי של Lucid USDC הוא $ 124.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 149.21. ההיצע במחזור של LUSDC הוא 125.24K, עם היצע כולל של 51229.782601. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.38K.

Lucid USDC היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 שעות נמוך
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
גבוה 24 שעות

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 0.990113
$ 0.990113$ 0.990113

--

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0.00%

0.00%

Lucid USDC (LUSDC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Lucid USDCל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLucid USDC ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLucid USDC ל USDהיה $ 0.0000000000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lucid USDCל USDהיה --.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0.00000000000.00%
60 ימים$ 0.00000000000.00%
90 ימים----

תחזית מחיר עבור Lucid USDC

Lucid USDC (LUSDC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LUSDC הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Lucid USDC (LUSDC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Lucid USDC עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Lucid USDC תגיע ב 2026–2027? בקר בדף LUSDC תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Lucid USDC תחזית מחיר.

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Lucid USDC (LUSDC) משאב

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קטגוריה :

Boba Network EcosystemBridged StablecoinBridged-Tokens

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 18:59:10 (UTC+8)

Lucid USDC (LUSDC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
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02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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