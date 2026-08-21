Lucid USDC מחיר היום

מחיר Lucid USDC (LUSDC) בזמן אמת היום הוא $ 0.9938, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUSDC ל USD הוא $ 0.9938 לכל LUSDC.

Lucid USDC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 124,462, עם היצע במחזור של 125.24K LUSDC. ב‑24 השעות האחרונות, LUSDC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.006, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.990113.

ביצועים לטווח קצר, LUSDC נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 149.21.

Lucid USDC (LUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 124.46K$ 124.46K $ 124.46K נפח (24 שעות) $ 149.21$ 149.21 $ 149.21 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 124.38K$ 124.38K $ 124.38K אספקת מחזור 125.24K 125.24K 125.24K אספקה כוללת 51,229.782601 51,229.782601 51,229.782601

שווי השוק הנוכחי של Lucid USDC הוא $ 124.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 149.21. ההיצע במחזור של LUSDC הוא 125.24K, עם היצע כולל של 51229.782601. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.38K.