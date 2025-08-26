lou (LOU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00779303 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.48% שינוי מחיר (1D) -6.47% שינוי מחיר (7D) +0.93%

lou (LOU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LOU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00779303, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOU השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -6.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

lou (LOU) מידע שוק

שווי שוק $ 417.00K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 417.00K אספקת מחזור 999.93M אספקה כוללת 999,933,100.13295

שווי השוק הנוכחי של lou הוא $ 417.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOU הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999933100.13295. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 417.00K.