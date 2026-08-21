Loosh מחיר היום

מחיר Loosh (SN78) בזמן אמת היום הוא $ 0.444512, עם שינוי של 5.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN78 ל USD הוא $ 0.444512 לכל SN78.

Loosh כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 484,920, עם היצע במחזור של 1.09M SN78. ב‑24 השעות האחרונות, SN78 סחר בין $ 0.40557 (נמוך) ל $ 0.449595 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 13,810.93, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00467535.

ביצועים לטווח קצר, SN78 נע ב +0.18% בשעה האחרונה ו -6.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 11.32K.

Loosh (SN78) מידע שוק

שווי שוק $ 484.92K$ 484.92K $ 484.92K נפח (24 שעות) $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 484.92K$ 484.92K $ 484.92K אספקת מחזור 1.09M 1.09M 1.09M אספקה כוללת 1,090,881.656469123 1,090,881.656469123 1,090,881.656469123

שווי השוק הנוכחי של Loosh הוא $ 484.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.32K. ההיצע במחזור של SN78 הוא 1.09M, עם היצע כולל של 1090881.656469123. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 484.92K.