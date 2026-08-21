LOOK מחיר היום

מחיר LOOK (LOOK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOOK ל USD הוא $ 0 לכל LOOK.

LOOK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 410,549, עם היצע במחזור של 922.37M LOOK. ב‑24 השעות האחרונות, LOOK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.130722, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOOK נע ב +1.47% בשעה האחרונה ו +65.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.24K.

LOOK (LOOK) מידע שוק

שווי שוק $ 410.55K$ 410.55K $ 410.55K נפח (24 שעות) $ 1.24K$ 1.24K $ 1.24K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 410.55K$ 410.55K $ 410.55K אספקת מחזור 922.37M 922.37M 922.37M אספקה כוללת 922,370,676.3214695 922,370,676.3214695 922,370,676.3214695

שווי השוק הנוכחי של LOOK הוא $ 410.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.24K. ההיצע במחזור של LOOK הוא 922.37M, עם היצע כולל של 922370676.3214695. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 410.55K.