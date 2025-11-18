LNKD Networks מחיר היום

מחיר LNKD Networks (LNKD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00012359, עם שינוי של 1.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LNKD ל USD הוא $ 0.00012359 לכל LNKD.

LNKD Networks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 47,482, עם היצע במחזור של 384.20M LNKD. ב‑24 השעות האחרונות, LNKD סחר בין $ 0.00011896 (נמוך) ל $ 0.00012585 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00024966, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00011896.

ביצועים לטווח קצר, LNKD נע ב +0.62% בשעה האחרונה ו -6.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LNKD Networks (LNKD) מידע שוק

שווי שוק $ 47.48K$ 47.48K $ 47.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 123.59K$ 123.59K $ 123.59K אספקת מחזור 384.20M 384.20M 384.20M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LNKD Networks הוא $ 47.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LNKD הוא 384.20M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 123.59K.