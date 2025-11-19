LNKD Networks (LNKD) תחזית מחיר (USD)

קבל LNKD Networks תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LNKD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות LNKD

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של LNKD Networks % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה LNKD Networks תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) LNKD Networks (LNKD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, LNKD Networks ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. LNKD Networks (LNKD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, LNKD Networks ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. LNKD Networks (LNKD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LNKD הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. LNKD Networks (LNKD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LNKD הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. LNKD Networks (LNKD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LNKD הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. LNKD Networks (LNKD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LNKD הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. LNKD Networks (LNKD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של LNKD Networks עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. LNKD Networks (LNKD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של LNKD Networks עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר LNKD Networks תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% LNKD Networks (LNKD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLNKDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. LNKD Networks (LNKD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLNKD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. LNKD Networks (LNKD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLNKD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. LNKD Networks (LNKD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLNKD הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית LNKD Networks מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 47.48K$ 47.48K $ 47.48K אספקת מחזור 384.20M 384.20M 384.20M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר LNKD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, LNKD יש כמות במעגל של 384.20M ושווי שוק כולל של $ 47.48K. צפה LNKD במחיר חי

LNKD Networks מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLNKD Networksדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLNKD Networks הוא 0USD. היצע במחזור של LNKD Networks(LNKD) הוא 384.20M LNKD , מה שמעניק לו שווי שוק של $47,482 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.42% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -6.19% $ 0 $ 0.000193 $ 0.000120

30 ימים -36.54% $ 0 $ 0.000193 $ 0.000120 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,LNKD Networks הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.42% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,LNKD Networks נסחר בשיא של $0.000193 ושפל של $0.000120 . נרשם שינוי במחיר של -6.19% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLNKD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,LNKD Networks חווה -36.54% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש LNKD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך LNKD Networks (LNKD) מודול חיזוי מחיר עובד? LNKD Networks מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LNKDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLNKD Networks לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LNKD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של LNKD Networks. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLNKD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLNKD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של LNKD Networks.

מדוע LNKD חיזוי מחירים חשוב?

LNKD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם LNKD כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, LNKD ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של LNKD בחודש הבא? על פי LNKD Networks (LNKD) כלי תחזית המחירים, המחיר LNKD הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 LNKD בשנת 2026? המחיר של 1 LNKD Networks (LNKD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LNKD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של LNKD בשנת 2027? LNKD Networks (LNKD) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LNKD עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של LNKD בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, LNKD Networks (LNKD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של LNKD בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, LNKD Networks (LNKD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 LNKD בשנת 2030? המחיר של 1 LNKD Networks (LNKD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LNKD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי LNKD תחזית המחיר בשנת 2040? LNKD Networks (LNKD) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LNKD עד שנת 2040.