Lnfi Network מחיר היום

מחיר Lnfi Network (LN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00290936, עם שינוי של 18.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LN ל USD הוא $ 0.00290936 לכל LN.

Lnfi Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 272,420, עם היצע במחזור של 93.64M LN. ב‑24 השעות האחרונות, LN סחר בין $ 0.00245826 (נמוך) ל $ 0.01788362 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.056908, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00179865.

ביצועים לטווח קצר, LN נע ב -11.23% בשעה האחרונה ו -15.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 24.70K.

Lnfi Network (LN) מידע שוק

שווי שוק $ 272.42K$ 272.42K $ 272.42K נפח (24 שעות) $ 24.70K$ 24.70K $ 24.70K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M אספקת מחזור 93.64M 93.64M 93.64M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lnfi Network הוא $ 272.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.70K. ההיצע במחזור של LN הוא 93.64M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.91M.