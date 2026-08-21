Litcoin מחיר היום

מחיר Litcoin (LITCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LITCOIN ל USD הוא $ 0 לכל LITCOIN.

Litcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,258, עם היצע במחזור של 100.00B LITCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, LITCOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LITCOIN נע ב +0.44% בשעה האחרונה ו +16.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Litcoin (LITCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 50.26K$ 50.26K $ 50.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.26K$ 50.26K $ 50.26K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Litcoin הוא $ 50.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LITCOIN הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.26K.