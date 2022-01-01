Lista USD (LISUSD) טוקנומיקה
Lista USD (LISUSD) מידע
Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin”
Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value.
Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction.
Lista USD (LISUSD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Lista USD (LISUSD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Lista USD (LISUSD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Lista USD (LISUSD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של LISUSD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות LISUSDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את LISUSDטוקניומיקה, חקרו אתLISUSDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
LISUSD חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן LISUSD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LISUSD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.