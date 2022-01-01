Hyperlane (HYPER) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Hyperlane (HYPER), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Hyperlane (HYPER) מידע Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions. אתר רשמי: https://hyperlane.xyz/ מסמך לבן: https://docs.hyperlane.xyz/docs/protocol-economics/intro סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x93A2Db22B7c736B341C32Ff666307F4a9ED910F5 קנה HYPERעכשיו!

Hyperlane (HYPER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hyperlane (HYPER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 55.87M $ 55.87M $ 55.87M ההיצע הכולל: $ 802.67M $ 802.67M $ 802.67M אספקה במחזור: $ 175.20M $ 175.20M $ 175.20M FDV (שווי מדולל מלא): $ 318.92M $ 318.92M $ 318.92M שיא כל הזמנים: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 שפל כל הזמנים: $ 0.08699760525884112 $ 0.08699760525884112 $ 0.08699760525884112 מחיר נוכחי: $ 0.31892 $ 0.31892 $ 0.31892 למידע נוסף על Hyperlane (HYPER) מחיר

Hyperlane (HYPER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Hyperlane (HYPER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HYPER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HYPERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HYPERטוקניומיקה, חקרו אתHYPERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Hyperlane (HYPER) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HYPERעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HYPER עכשיו את היסטוריית המחירים!

HYPER חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HYPER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HYPER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HYPERעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

