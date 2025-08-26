Lisk (LSK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.366815 $ 0.366815 $ 0.366815 24 שעות נמוך $ 0.396422 $ 0.396422 $ 0.396422 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.366815$ 0.366815 $ 0.366815 גבוה 24 שעות $ 0.396422$ 0.396422 $ 0.396422 שיא כל הזמנים $ 34.92$ 34.92 $ 34.92 המחיר הנמוך ביותר $ 0.101672$ 0.101672 $ 0.101672 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.93% שינוי מחיר (1D) -6.66% שינוי מחיר (7D) -6.99% שינוי מחיר (7D) -6.99%

Lisk (LSK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.367738. במהלך 24 השעות האחרונות, LSK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.366815 לבין שיא של $ 0.396422, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LSKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 34.92, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.101672.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LSK השתנה ב -1.93% במהלך השעה האחרונה, -6.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lisk (LSK) מידע שוק

שווי שוק $ 73.44M$ 73.44M $ 73.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 146.77M$ 146.77M $ 146.77M אספקת מחזור 200.15M 200.15M 200.15M אספקה כוללת 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lisk הוא $ 73.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LSK הוא 200.15M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 146.77M.