Liquidus סֵמֶל

Liquidus מחיר (LIQ)

לא רשום

1 LIQ ל USDמחיר חי:

$0.062048
-3.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Liquidus (LIQ) טבלת מחירים חיה
Liquidus (LIQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.061088
24 שעות נמוך
$ 0.064497
גבוה 24 שעות

$ 0.061088
$ 0.064497
$ 0.684921
$ 0.03926328
+1.05%

-3.48%

-1.15%

-1.15%

Liquidus (LIQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.062048. במהלך 24 השעות האחרונות, LIQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.061088 לבין שיא של $ 0.064497, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.684921, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03926328.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LIQ השתנה ב +1.05% במהלך השעה האחרונה, -3.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquidus (LIQ) מידע שוק

$ 224.21K
--
$ 403.31K
3.61M
6,500,000.0
שווי השוק הנוכחי של Liquidus הוא $ 224.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIQ הוא 3.61M, עם היצע כולל של 6500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 403.31K.

Liquidus (LIQ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Liquidusל USDהיה $ -0.00223776690423367.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquidus ל USDהיה . $ -0.0023404071.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquidus ל USDהיה $ +0.0080206285.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Liquidusל USDהיה $ +0.0027340849532543.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00223776690423367-3.48%
30 ימים$ -0.0023404071-3.77%
60 ימים$ +0.0080206285+12.93%
90 ימים$ +0.0027340849532543+4.61%

מה זהLiquidus (LIQ)

Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Liquidus (LIQ) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Liquidusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Liquidus (LIQ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Liquidus (LIQ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Liquidus.

בדוק את Liquidus תחזית המחיר עכשיו‏!

LIQ למטבעות מקומיים

Liquidus (LIQ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Liquidus (LIQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LIQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Liquidus (LIQ)

כמה שווה Liquidus (LIQ) היום?
החי LIQהמחיר ב USD הוא 0.062048 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LIQ ל USD?
המחיר הנוכחי של LIQ ל USD הוא $ 0.062048. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Liquidus?
שווי השוק של LIQ הוא $ 224.21K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LIQ?
ההיצע במחזור של LIQ הוא 3.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LIQ?
‏‏LIQ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.684921 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LIQ?
LIQ ‏‏רשם מחירATL של 0.03926328 USD.
מהו נפח המסחר של LIQ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LIQ הוא -- USD.
האם LIQ יעלה השנה?
LIQ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LIQ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.