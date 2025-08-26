Liquidus (LIQ) מידע על מחיר (USD)

Liquidus (LIQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.062048. במהלך 24 השעות האחרונות, LIQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.061088 לבין שיא של $ 0.064497, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.684921, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03926328.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LIQ השתנה ב +1.05% במהלך השעה האחרונה, -3.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquidus (LIQ) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Liquidus הוא $ 224.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIQ הוא 3.61M, עם היצע כולל של 6500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 403.31K.